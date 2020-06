Mise: "Cento milioni per la Digital Transformation delle PMI"

(Teleborsa) - È stato registrato dallaed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ilche favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Una misura agevolativa per la quale – annuncia il Mise in una nota – sono staticon l'obiettivo dinel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese.In particolare – spiega il Mise – sono agevolati progetti per unche possono essere presentati sia da imprese singole che associate, fino a 10 soggetti aderenti, mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione in cui figuri, come capofila, uno unLariguarda tutte le tecnologie più avanzate quali advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica, e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.Le modalità e i termini di presentazione delle domande – conclude la nota – saranno disciplinate da un successivo provvedimento ministeriale.