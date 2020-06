CNA: "Trasporto persone allo stremo, servono misure urgenti"

(Teleborsa) - Ile servonoper dare ossigeno alle aziende di un comparto che vale 4 miliardi annui e che, con ilÈ la richiesta che laguidata da, Segretario Generale della Confederazione, composta dai tre portavoce del trasporto persone, ha rivolto alla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli.Il confronto è stato l'occasione per affrontare il tema della crisi dei settore, alle prese con perdite pesantissime a causa della pandemia. Il comparto conta, e circacon un parco veicoli intorno alle 70mila unità tra autobus noleggio, Taxi e NCC.Silvestrini in particolare ha chiesto di avviare un confronto permanente tra le istituzioni e le organizzazioni più rappresentative per evitare l'eccessiva frammentazione della rappresentanza che rende difficile definire una visione generale sullo sviluppo della mobilità.Tra le proposte di CNA sulle misure urgenti, ci sono il potenziamento del contributo a fondo perduto, la compensazione delle quote di ammortamento per gli investimenti effettuati, la proroga fino a fine anno della moratoria sui prestiti e della sospensione del pagamento di imposte e contributi e la possibilità di rateizzazione su lungo periodo.Inoltre il riconoscimento dei corrispettivi per i servizi di scuolabus, almeno a copertura dei costi fissi, la promozione di forme di integrazione tra le varie modalità di trasporto con il trasporto pubblico non di linea, Taxi, NCC e Autobus, e l'estensione almeno a fine anno delle misure di sostegno al reddito per il personale dipendente.Al termine dell'incontro, De Micheli ha annunciato ladel trasporto persone per definire le linee guida sui servizi di scuolabus e ha dichirato che