Coronavirus: in calo nuovi casi, focolaio a Bologna

(Teleborsa) - Sono 259 idi contagio dain Italia, in calo rispetto a ieri quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, quattro in meno di ieri. Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708.Glisono 17.638, 665 meno di ieri mentre risalgono leggermente le: 2 più di ieriper un totale di 105.(ANSA).In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale. "I dati di oggi – ha spiegato l'assessore regionale al Welfare,– evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri. Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività 'debole' e 51 sono riferiti a".Alto anche il numero in Emilia Romagna, +46 casi, per il focolaio dia Bologna.