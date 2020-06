Pop Bari, AMCO acquista 2 miliardi di Npl

'annuncio dell'assemblea dei soci dell'istituto

(Teleborsa) -un portafoglio didal valore lordo di bilancio (Gross Book Value) di circa, composto per circa ile per la parte rimanente da: il prezzo complessivo dell'operazione e` di circa 500 milioni di euro.Lo comunica la società a ridosso dellche ha votato per il passaggio a SpA e per l'aumento di capitale.AMCO ha infatti chiarito che "l'efficacia della cessione e` condizionata al verificarsi dell'integrale versamento dell'aumento di capitale di BPB approvato nell'Assemblea dei soci tenutasi in data odierna."In qualita` di full-service credit management company, il Gruppo propone una gestione dei crediti UTP orientata a favorire la continuita` aziendale e il rilancio industriale delle imprese. AMCO e` stata assistita nell'operazione dallo studio legale Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualita` di advisor legale e da PwC in qualita` di advisor finanziario.