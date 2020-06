Coronavirus, ok della Camera a indagine a screening di massa con test sierologici

(Teleborsa) - Dopo l'ok del Senato è arrivato oggi il via libera definitivo dellaalche disciplina glie statistici, condotti dal ministero della Salute e dall'Istat, sulla diffusione nella popolazione italiana delIl decreto autorizza lo svolgimento di unodi massa attraverso test sierologici, per mappare la diffusione in Italia del Coronavirus, e capire quanti lo hanno contratto pur risultando258 i voti a favore, 186 i contrari e 2 gli astenuti.condotta dal Ministero e dall'Istituto di Statistica si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni.