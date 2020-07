Alitalia, da oggi riprendono i servizi internazionali da Milano

(Teleborsa) - A partire da oggi, 1 luglio,, aeroporto sul quale la Compagnia continuerà le proprie attività operative fino alla riapertura di Linate, versoLa Compagnia – si legge in una nota – ripristina anche i. Si tratta, in totale, diche si aggiungono alle 7 collegate finora.Da oggi ripartono i(2 voli al giorno con ognuno dei tre aeroporti),(12 voli alla settimana),(4 voli al giorno con ognuno dei due aeroporti),(2 voli al giorno per ciascun aeroporto). Dal 4 luglio Alitalia tornerà a volare da Milano a(4 voli alla settimana, servizio stagionale estivo) e dal 5 luglio a(2 voli alla settimana, servizio stagionale estivo).Sempre da oggi, Alitalia incrementa il numero deiche passano così da 4 a 6 al giorno. La Compagnia aveva già aumentato nel mese di giugno le frequenze dei servizi in Continuità Territoriale sulla Sardegna.Complessivamente,(Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma e, all’estero, Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi) conIn ottemperanza alle attuali, tutti gli aeromobili Alitalia – spiega la nota – vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l'aria a bordo è rinnovata ogni tre minuti e pura al 99,7%, come in una sala sterile. Tutti i passeggeri sono poi tenuti a consegnare prima dell'imbarco una autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologiaInoltre i passeggeri devono indossare sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo una mascherina protettiva.