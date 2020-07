Gualtieri: da coronavirus shock asimmetrico, risposta UE "di rilievo"

(Teleborsa) - Quando è scoppiata l'epidemia "da subito è risultato evidente che non sarebbe stato sufficiente consentire agli Stati di attivare pienamente la loro politica di bilancio, ma era utile e necessario offrire anche deglia sostegno di una risposta economica comune al coronavirus". Lo ha detto il Ministro dell'Economia,nel corso di un'audizione alla Camera.Il responsabile del Tesoro ha sottolineato che il coronavirus ha prodottoe una risposta europea asimmetrica ed adeguata e' necessaria per evitare che una ripresa disomogenea provochi divergenze strutturali tra le varie aree dell'Europa con conseguenze significative, non solo sul funzionamento del mercato unico, delle catene del valore e delle filiere strategiche, ma"Le scelte di politica monetaria della BCE che sono state condotte hanno offerto un supporto molto importante alla stabilita' e all'integrità dei mercati finanziari", ha aggiunto Gualtieri che non ha chiuso le porte al MES: consente di avere una linea di credito "priva diche non siano quelle dell'utilizzo di queste risorse per il sostegno diretto e indiretto dei sistemi sanitari e delle prevenzione del coronavirus con unCirca la possibilità di una possibile riattivazione del Patto disulla spesa pubblica già nel 2021 ha chiarito cheGualtieri ha poi sottolineato che l’esecutivo punta a presentare il Piano propedeutico al Recovery Found "entro ilinsieme alla legge di bilancio". Il Piano, ha continuato, sarà predisposto "Nel corso della giornata il Ministro dell'Economia ha anche espresso soddisfazione per ilda oggi in vigore che si traduce in un aumento di stipendio per circaPoi uno sguardo sul futuro che passa da un, per far uscire l'Italia dalla crisi provocata dal Coronavirus e fargli fare un salto di qualità. Questa la proposta di Gualtieri intervenuto alla presentazione del Rapportorealizzato dalla Commissione imprese e sviluppo del Forum Diseguaglianze Diversità.