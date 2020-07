Tesla sorpassa Toyota: è la casa automobilistica che vale più al mondo

Tesla

(Teleborsa) -e diventa lao grazie al balzo dei titoli che mercoledì sono saliti del 3,5% per una, superando così iLo riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando la diversità dell'azienda di Elon Musk, un unicum del mercato automobilistico con alti costi di realizzazione e produzione di soli modelli ibridi, il che la rende molto diversa anche da Toyota:, circa il 4% deiLa società statunitense, che ha visto raddoppiare le sue azioni fin dall'inizio dell'anno, era diventata la seconda casa automobilistica con più valore al mondo a gennaio, quando aveva superato: secondo i dati attuali, ora vale più del doppio rispetto al colosso tedesco.Diversa la situazione didi quest'anno e che stima possa essere necessario attendere fino alla prima metà del prossimo anno prima che il mercato automobilistico ritorni ai livelli pre-pandemia.Il dato della capitalizzazione di mercato potrebbe però essere fuorviante: la, per un valore di circa 30 miliardi di dollari, mentre Tesla, secondo i dati raccolti da Bloomberg, non detiene azioni proprie.