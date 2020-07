Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo secondari

energia

finanziario

materiali

Pfizer

Merck & Co

Walt Disney

Coca Cola

Walgreens Boots Alliance

Exxon Mobil

IBM

Travelers Company

Amgen

Netflix

Facebook

Tesla Motors

Moderna

Western Digital

Xilinx

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.822 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.116 punti.In rialzo il(+1,04%); con analoga direzione, sale l'(+0,76%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,87%),(+1,80%) e(+1,24%). Nel listino, i settori(-1,86%),(-0,66%) e(-0,48%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+4,63%),(+1,72%),(+1,41%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,48%.scende dell'1,35%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.(+7,26%),(+5,18%),(+3,90%) e(+3,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,93%.Affonda, con un ribasso del 4,53%.Crolla, con una flessione del 4,02%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,21%.