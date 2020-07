Appuntamenti e scadenze: settimana del 6 luglio 2020

Agatos

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoForum PA 2020 – Resilienza digitale - Appuntamento annuale ora in versione digitale con oltre 100 eventi in streaming, più di 300 relatori a confronto sull'innovazione e la trasformazione digitale per la resilienza nei settori lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale28th European biomass conference and exhibition (EUBCE) - La Commissione europea organizza ogni anno la European biomass conference and exhibition (EUBCE), uno degli eventi più importanti al mondo in materia di ricerca sulla biomassa, sviluppo tecnologico e applicazioni innovative. Si svolge a Marsiglia, in Francia15.00 - CNA - videoconferenza "Decreto Rilancio. Il punto sul pacchetto provvedimenti per il turismo" - Apre i lavori il presidente e il coordinatore di CNA Turismo e Commercio, Marco Misischia e Cristiano Tomei. interviene il sottosegretario al ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Lorenza Bonaccorsi. Conclude la conferenza Sergio Silvestrini, segretario generale CNA Concluderà i lavori Sergio Silvestrini, segretario generale CNA- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveConsiglio dell'Unione europea - Meeting informale dei ministri della giustizia e degli affari interni, in videoconferenzaEcomm Fashion - Digital convention dedicata alla moda italiana. Oltre 1.500 aziende, tra i principali player nazionali e internazionali, e più di 50 speaker si sono dati appuntamento per guardare al futuro e rilanciare l'intero settore in un momento di profondo cambiamentoReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Maggio/Giugno 2020Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia17.30 - AIB - La sfida della sostenibilità per una nuova fase dell’industria - Webinar sui temi della sostenibilità come chiave per il futuro dell'economia e dell'imprenditoria con il presidente dell'Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini. Interviene anche l'AD e direttore generale di A2A Renato MazzonciniTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo8.45 - ABI - Associazione Bancaria Italiana - Audizione Informale in Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e tesoro nell'ambito del disegno di legge n. 1712 in materia di utilizzo del conto corrente. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi10.50 - Goldman Sachs – Webinar – The Pandemic Crisis in Europe - Intervengono all'evento, organizzato da Goldman Sachs Asset Management, il Managing Director del European Stability Mechanism (ESM), Klaus Regling, e il Vicepresidente della BCE, Luis de Guindo. Discorso introduttivo di Richard Gnodde, CEO di Goldman Sachs International11.00 - Enel - 100 Italian e-mobility stories - Presentazione dello studio: 100 Italian e-mobility stories- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioCommissione Europea - Webinar sulla strategia europea riguardo le fonti di energia rinnovabili offshoreInnovation Village 2020: la Piattaforma degli Innovatori - Convegni e seminari, approfondimenti su soluzioni tecnologiche e incentivi e tavoli di lavoro. I temi principali: Salute, Economia circolare, Valorizzazione della ricerca, Green Deal, Innovazione in agricolturaUE - Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), capi di stato maggiore della difes - Il comitato militare dell'Unione europea (EUMC) si riunirà a livello dei capi di stato maggiore della difesa (capi di SMD) dell'UE. La riunione sarà presieduta dal generale Claudio Graziano. Parlerà Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezzaEU - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine LagardeBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveENEA - Webinar: L'efficientamento energetico per un'edilizia innovativa e sostenibile: le opportunità per i professionisti del settore e per i comuniRating sovrano - Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoEU - Riunione ECOFIN in VideoconferenzaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaBanca d'Italia - Bollettino Economico10.00 - ABI - Assemblea Abi - parte privataTesoro - Asta BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntivePersonale domestico - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-04-2020 / 30-06-2020.Fondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Aprile-Giugno 2020.- Assemblea: Bilancio