BPER Banca, approvato progetto incorporazione Cr Bra e Cr Saluzzo

BPER Banca

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria diha approvato questa mattina, lunedì 6 luglio, il progetto diper incorporazione indelle due controllatenonchèdi BPER al servizio della fusione per incorporazione di Cr di Bra.dall'assemblea anche alla integrazione del CdA con la sostituzione di Roberta Marracino, nominata in occasione dell'assemblea del 14 aprile 2018 con Elisabetta Candini eletta per il residuo del triennio 2018- 2020."Prosegue, pertanto, il processo di semplificazione e di razionalizzazione del gruppo BPER Banca - sottolinea l'istituto in una nota - con la fusione per incorporazione delle due Casse piemontesi, enunciato nel. L'attuazione della fusione delle due controllate potrà avvenire solo dopo il decorso del termine di cui all'art 57 del Decreto legislativo 385/93. Salvo ostacoli, si prevede di stipulare l'atto di fusione in tempo utile per poter dare efficacia alla fusione a decorrere dal prossimo 27 luglio. Da quella data avrà effetto anche la predetta statutaria"."Si tratta diportato avanti negli ultimi anni, con una serie di Banche via via entrate nel perimetro di BPER. Arriviamo al termine di un percorso che ha valorizzato questi Istituti e le realtà territoriali da essi rappresentate, in cui la clientela ha potuto contare sui servizi qualificati e sulle capacità operative di un importante Gruppo bancario. Ora l’assetto raggiunto è definitivo, con laa che conta circa 1000 sportelli e controlla come unica banca commerciale il Banco di Sardegna, il cui focus specifico è sulla regione di appartenenza, dove, con circa 330 filiali, è leader di mercato", ha dichiarato l'Amministratore delegato di BPER Banca,