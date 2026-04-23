BPER, assemblea approva bilancio 2025 e saldo dividendo da 0,56 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BPER Banca ha approvato il bilancio 2025 e la distribuzione di un saldo dividendo unitario in contanti (che si va ad aggiungere all'acconto erogato nel mese di novembre 2025) pari a 0,56 euro per ciascuna delle 2.086.184.466 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo, inclusivo dell'acconto e del saldo, pari a 1.364.695.665,56 euro. Il saldo dividendo, pari a 1.168.263.300,96 euro, sarà messo in pagamento da mercoledì 20 maggio 2026 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 18 maggio 2026 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 19 maggio 2026.



In ragione dell'avvenuta incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, divenuta efficace lo scorso 20 aprile, l'assemblea ha inoltre approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 della medesima Banca Popolare di Sondrio e la seguente proposta di riparto dell'utile: assegnazione di un ammontare pari a 21.629.484,16 euro alla riserva indisponibile, a fronte di utili non realizzati, al netto dei correlati effetti fiscali; assegnazione a riserva straordinaria dell'ammontare residuo pari a 578.665.602,09 euro.



Tra le altre cose: approvate le proposte di adeguamento dei corrispettivi di Deloitte & Touche, società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, e di KPMG, società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034; approvate le politiche di remunerazione 2026 del Gruppo BPER; approvati il Piano di incentivazione MBO 2026 e le modifiche al Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2025-2027 basati su strumenti finanziari; autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio dei sistemi di remunerazione, correnti e futuri, basati su strumenti finanziari, in conformità con quanto previsto nelle Politiche di Remunerazione, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per finalità strategiche e/o di remunerazione degli azionisti (subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari).

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