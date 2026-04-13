Sardaleasing (BPER), utile 2025 sale a 16,5 milioni di euro. Rinnovato CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti della Sardaleasing (società del gruppo BPER ) ha provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026 - 2028, che risulta composto da: Patrizia Giranu (Presidente), Alessandro Simonazzi (Vice Presidente), Mario Agostini, Francesco Loi, Giuseppe Orani, Illa Sabbatelli e Franca Solinas. Nel corso della medesima seduta, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 che ha registrato un utile netto di 16,5 milioni di euro (in crescita rispetto agli 8,85 milioni di euro dell'anno prima).



(Foto: © rawpixel)

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