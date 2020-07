ENI, al via il progetto "Emporium"

Eni

(Teleborsa) - Lediventano anche negozi di vicinato. Con il progettoEni porta avanti il percorso di trasformazione da luoghi per il rifornimento di carburanti a stazioni multiservizi, dove i clienti, oltre a fare il pieno ai propri veicoli, possono pagare un bollettino postale, ritirare un pacco Amazon o prendere un caffè.Gli Emporium – fa sapere Eni in una nota – verranno aperti all'interno di alcuni degli oltregià presenti nelledi tutta Italia, "con l'obiettivo di proporre al cliente un'esperienza che soddisfi le esigenze di una spesa comoda e veloce". L'offerta prevede beni alimentari di largo consumo selezionati tra i marchi made in Italy leader del settore e una "selezione Emporium" che offre alcune proposte enogastronomiche.nelle stazioni Eni in corso Francia, sulla circonvallazione Gianicolense, in via Laurentina e a Fiumicino città ma è prevista l'apertura di altri 56 dal primo agosto, con l'obiettivo di implementarne altri a seguire.