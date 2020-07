In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,53%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,38%.Su di giri il(+1,55%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,34%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,54%),(+2,24%) e(+1,62%).Al top tra i(+4,07%),(+3,27%),(+3,08%) e(+3,03%).Al top tra i, si posizionano(+7,01%),(+5,41%),(+4,85%) e(+3,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.