Pmi, Azimut lancia il fondo AZ Eltif Ophelia con esenzione fiscale totale

Azimut

Azimut, gruppo indipendente di gestione del risparmio, lancia sul mercato italiano, il primo conforme con la introdotta dal recente Grazie a tale strumento – spiega Azimut in una nota – i risparmiatori potranno investire in piccole e medie aziende non quotate, partecipando alle loro prospettive di crescita e alla creazione di valore, in totale esenzione fiscale sia sui redditi da capitale che sul capital gain, fino ad un massimo di all'anno per 10 anni.Il fondo permette agli investitori privati di accedere a una strategia di investimento tipica dei fondi di private equity, tradizionalmente riservati alla sola clientela istituzionale, e contestualmente di beneficiare dei. L'importo minimo di sottoscrizione – si legge nella nota – è di Il fondo è in collocamento per un periodo di 9 mesi dall'avvio odierno e fino al raggiungimento della dimensione target di La strategia di Azimut nei presentata lo scorso anno, punta ad avere almeno il favorendo l'gestito attraverso strumenti sia di credito sia di equity con diversi fondi già lanciati o in fase di lancio. Sino ad oggi il Gruppo ha già raccolto e investito in, numero che sale a se si considerano anche società in fase di startup."Siamo i primi a proporre un fondo Eltif PIR-compliant, che sfrutta quindi l'agevolazione fiscale, destinato a un pubblico retail grazie a una soglia di accesso di 10mila euro. Nel corso dell'ultimo anno – afferma– abbiamo presentato al mercato soluzioni di private equity e venture capital con una soglia di ingresso di 5mila euro favorendo concretamente l'accesso agli investimenti in economia reale. Con questo nuovo fondo rafforziamo ulteriormente l'obiettivo di creare per i nostri clienti occasioni di rendimento in un contesto di tassi a zero ed elevata volatilità, contribuendo allo stesso tempo al rilancio dell'economia del Paese in cui la maggior parte delle aziende soffre le conseguenze di una crisi inaspettata". acquisirà quote di minoranza in piccole e medie aziende, prevalentemente italiane, non quotate con con comprovata capacità di crescita sul mercato domestico e internazionale. Azimut selezionerà le imprese con le migliori prospettive di sviluppo in termini di piano industriale, capacità di imprenditori e management esistenti, posizione di leadership nel mercato di riferimento. La gestione del fondo, istituito da, – conclude la nota – è affidata in delega a e in particolare a un team con un consolidato track record che beneficia di esperienze complementari, orientato ad un approccio operativo ed industriale.