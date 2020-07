Nuove rotte Ryanair tra Italia e Ucraina

(Teleborsa) -ha annunciato, nell'ambito degli operativi per l'inverno 2020 e l’estate 2021. A partire dalla fine di ottobre, laQuattro le rotte operate da Milano Bergamo con Kjarkiv, Leopoli e Odessa due volte a settimana e Kiev quadrisettimanale. Roma Fiumicino sarà collegato a Kiev cinque volte a settimana e a Leopoli e Odessa con voli bisettimanali. Stesse destinazioni da Bologna, con tre frequenze per Kiev, città che sarà collegata a Catania due volte a settimana. Ryanair ha annunciato anche l’introduzione di 5 nuove rotte e frequenze aggiuntive dall’Italia verso Leopoli, a partire dalla fine di marzo 2021, come parte dell’operativo in programma per l’estate 2021.Questi nuovi collegamentida Bari, Napoli, Palermo, Torino e Venezia Treviso; verranno inoltre incrementate le frequenze sui servizi che collegano Milano Bergamo e Roma Fiumicino con Leopoli, che arriveranno così a 4 voli a settimana.