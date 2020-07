Il comparto tecnologico a Milano in rialzo (+1,23%), notevole balzo in avanti per Fullsix

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

listino milanese

Sesa

bassa capitalizzazione

Fullsix

Txt E-Solutions

Piteco

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 89.812,4 per portarsi ora a quota 90.209,3, con un guadagno di 1.100,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 698, dopo aver avviato la seduta a 679.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,38% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,52%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,94%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,20%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,95%.