Recovery Fund, più incognite che certezze

(Teleborsa) - Dopo circa un'ora, è terminato l'incontro tra ie lanel Castello di, inche hanno parlato in una conferenza stampa congiunta.dellaall'Italia "e agliche "durante i mesi della pandemia hanno reagito con "Cresce l'attesa per il vertice del 17-18 luglio sulrispetto al quale il negoziato èha detto la Merkel specificando che ha sempre sottolineato le difficoltà ma "ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta"Ne parleremo venerdì", ha proseguito senza nascondere che "le opinioni sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo adAccanto a lei, ilche ha lanciato un messaggio chiaroai propri cittadini, "non illusioni e paure", quelle lasciamole ai movimenti nazionalisti. Sul tema delle, il Premier ha poi rassicurato sul percorso dell'Italia che "ha iniziato già un programma di grande prospettiva, ha adottato un provvedimento normativo che introduce semplificazione", un provvedimento che "Entrambi i leader si sono trovati concordi nel sottolineare che "quello di approvare sia il quadro pluriennale sia varare il Recovery fund e il cosiddetto Next generation Eu è un "".Per quel che riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi" ma "".Rispondendo a una domanda sullala Cancelliera tedesca ha chiarito che Charles Michel ha fatto unaproposta che prevede che "i Paesi trattino con la Commissione su come questi fondi vengano spesi, e alla fine il Consiglio deve decidere con maggioranza qualificata. Mi sembra una buona soluzione che io potrei sostenere. Giuseppe Conte ha dimostrato di essere proattivo con la sua agenda di riforme" e anche laTante ancora le"Non so se raggiungeremo un accordo o meno a prescindere dalle quote. Non è ancora certo. Il percorso da fare è ancora lungo. È importante che quello che abbiamo previsto come fondo di ripresa sia qualcosa di poderoso, di particolare, che non sia troppo ridimensionato. Il", ha ribadito Merkel.Da Conte, infinte,a fare in fretta. "L'Italia è per criteri di spesa chiari e trasparenti, non stiamo chiedendo fondi da utilizzare in modo arbitrario.