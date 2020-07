Gualtieri: dati su produzione industriale maggio "incoraggianti"

(Teleborsa) - Incoraggianti. Così il Ministro dell'Economiaha commentato i dati diffusi dain merito alla produzione industriale italiana nel mese di maggio (+42,1% sul livello di aprile)."Confermano il forte rimbalzo dellaitaliana in maggio – ha spiegato il Ministro – e mostrano che la distanza che ancora ci separa dai livelli di maggio 2019 (-20,3%) è più contenuta in confronto ad altri grandi Paesi dell'Unione Europea e alla media della zona Euro"."Il dato di maggio – ha continuato Gualtieri – è stato probabilmente influenzato in senso positivo dal fatto che le chiusure produttive in Italia nei mesi di marzo e aprile sono state più ampie e prolungate e alcune imprese dovevanorispetto allepreviste"."Tuttavia – ha aggiunto – il dato è molto positivo in confronto alle attese e, anche alla luce di indicatori più aggiornati, fa ben sperare per un'ulteriore salita dell'indice della produzione industriale in giugno e luglio. Ci auguriamo di vedere unanche da importanti industrie che a maggio hanno ripreso in misura relativamente più limitata".Per il Ministro Gualtieri sono i primi risultati "dei lavoratori e delle imprese, della collaborazione tra le parti sociali ed il governo, che ha portato al protocollo del 24 aprile sul contrasto del Covid nei luoghi di lavoro e ha permesso di riprendere la produzione in sicurezza, e delle ampie misure di sostegno all'economia".Ma Gualtieri invita a non abbassare la guardia rinnova l'impegno dell'esecutivo nel "quotidiano dell'economia"."L'Italia – ha concluso il Ministro dell'Economia – è e deve rimanere un Paesee dobbiamo continuare a puntare su un forte rilancio della nostraimprontato all'innovazione e alla sostenibilità ambientale e sociale".