Nielsen, pubblicità in calo anche a maggio: -41,1%

(Teleborsa) - Non si ferma la fase negativa del, registrando nel mese una, che porta la raccolta cumulata neirispetto allo stesso periodo del 2019.A dirlo sono i dati raccolti da, con la precisazione che, se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (Ott), l'andamento nel periodo gennaio - maggio si attesta a -28,3%.La contrazione, sia per il singolo mese che per il periodo cumulato, riguarda tutti i mezzi e generalmente tutti i settori."Era noto che il trimestre marzo-maggio sarebbe stato il peggiore nell'era della pubblicità moderna", ha dichiarato, Ais managing director di Nielsen che ha parlato di ": tensioni sui prezzi, effetti dovuti alla cancellazione degli eventi e alle quantità di spazi pubblicitari commercializzati in questo periodo"."Le aziende sono ancora alle prese con l'incertezza della ripresa: il ritardo nella attuazione di misure concrete di stimolo e aiuto da parte delle istituzioni nazionali ed europee non favorisce le scelte di investimento", ha concluso Dal Sasso.Relativamente ai singoli mezzi, laa maggio cala del -42,1%, chiudendo i primi cinque mesi dell'anno a -24,5%, mentrenel singolo mese perdono rispettivamente il -38,5% e -68,6% (-27,4% e -41,5% l'andamento nei primi cinque mesi).In calo anche la raccolta pubblicitaria della: -69,7% a maggio e -39,2% nei primi cinque mesi dell'anno.Le: sulla base delle stime realizzate da Nielsen, a maggio la raccolta dell'intero universo del web advertising, comprendente search, social, classified (annunci sponsorizzati) e i cosiddetti 'Over The Top' (Ott), segna un calo del -28,6%, e porta la perdita dei primi cinque mesi a -14,4% (-17,2% se si considera il solo perimetro Fcp - Assointernet).