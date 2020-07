UBI, Massiah: "Ops di Intesa rischia di creare un monopolio"

(Teleborsa) - "In certi Paesi è desiderabile che banche più grandi comprino le più piccole ma, mentre Spagna, Francia o Regno Unito hanno diversi istituti grossi, l'Italia ne ha solo uno". Per questo motivo se landasse in porto. È quanto sottolinea l'in un'intervista al Financial Times affermando che tale ipotesi, a suo avviso, "non sarebbe appropriata"."Se Ubi resterà indipendente – ha affermato Massiah – una proposta di m&a con un'altra banca sarà finalizzata entro fine anno". Ciò non è avvenuto finora perché – ha aggiunto l'Ad – "la nostra priorità era di proteggere i soci e minimizzare gli aumenti di capitale".La scelta di aumentare i dividenti nell'aggiornamento del piano – ha spiegato il banchiere – è stata legata "alla responsabilità di rendere i nostri azionisti consapevoli delle opportunità che perderebbero aderendo all'Ops".