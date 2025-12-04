OPS eCom debutta nei trasporti espressi con OPS Logistics & Transport, fatturato oltre 16 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di OPS eCom
ha approvato l’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di SCL
, società riconosciuta come operatore di riferimento nel settore dei trasporti espressi e della logistica, con un fatturato consolidato superiore a 16 milioni di euro. In tale contesto, spiega una nota, OPS eCom comunica che è stato sottoscritto il contratto preliminare
relativo all’acquisizione, precisando che l’operazione potrà essere perfezionata da OPS eCom direttamente o tramite una società dalla stessa controllata. La data per la conclusione definitiva dell’operazione sarà comunicata al mercato una volta perfezionati gli adempimenti
previsti e qualora l’esito delle verifiche in corso sia positivo.
L’operazione, definita a seguito della positiva valutazione delle condizioni preliminari e delle interlocuzioni tra le parti, prevede la cessione a favore di OPS eCom, o di una sua controllata designata, del cento per cento delle quote rappresentative del capitale sociale di SCL, per un corrispettivo complessivo pari a euro 330.000,00
. Il pagamento avverrà mediante dodici rate mensili di pari importo, la prima delle quali prevista contestualmente alla stipula dell’atto definitivo di trasferimento delle partecipazioni, con successive rate a cadenza mensile fino al completamento del pagamento.
OPS eCom ha inoltre deliberato di mettere a disposizione della società acquisita un supporto finanziario straordinario fino a un massimo di 250.000,00
, finalizzato al sostegno delle esigenze operative, al rafforzamento della continuità aziendale e al corretto avvio delle attività integrative. Tale supporto sarà erogato in tranche, sulla base di un piano approvato dal Consiglio di Amministrazione, e non costituisce parte del prezzo di acquisto, configurandosi come intervento autonomo di sviluppo.
L’operazione prevede l’avvio di un processo strutturato di integrazione gestionale, amministrativa e operativa di SCL all’interno del gruppo OPS, comprendente l’allineamento dei processi amministrativi e contabili, la revisione delle procedure operative, l’adozione dei presidi organizzativi del gruppo e la razionalizzazione delle funzioni aziendali, con l’obiettivo di garantire coerenza industriale, efficienza operativa e continuità nei servizi.
SCL ha fornito le dichiarazioni e garanzie relative alla completezza e veridicità della documentazione contabile, amministrativa e fiscale resa disponibile, nonché all’assenza di passività occulte o circostanze potenzialmente idonee a incidere sulla stabilità dell’operazione. OPS eCom ha confermato la propria capacità finanziaria e organizzativa di sostenere l’acquisizione e di portare a compimento il piano di integrazione programmato.
Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di OPS eCom, "preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto preliminare e dell’avanzamento dell’operazione", ha inoltre deliberato di approvare e proporre agli organi competenti di SCL il cambio della denominazione sociale
della stessa in “OPS Logistics and Transport”, al fine di garantire piena allineamento identitario con il gruppo e rappresentare in modo coerente la specializzazione della società nel settore della logistica e dei trasporti espressi.
Il Consiglio di Amministrazione, si legge nella nota, "ritiene che l’operazione rivesta un significativo valore strategico
, consentendo al gruppo OPS l’ingresso in un settore ad alta complementarità industriale, l’ampliamento delle competenze operative e il rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. L’integrazione di SCL e la costituzione della nuova OPS Logistics and Transport rappresentano un passo determinante nel percorso di crescita e consolidamento del gruppo
".