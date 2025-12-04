OPS eCom debutta nei trasporti espressi con OPS Logistics & Transport, fatturato oltre 16 milioni

OPS eCom

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato l’operazione di, società riconosciuta come operatore di riferimento nel settore dei trasporti espressi e della logistica, con un fatturato consolidato superiore a 16 milioni di euro. In tale contesto, spiega una nota, OPS eCom comunica che è statorelativo all’acquisizione, precisando che l’operazione potrà essere perfezionata da OPS eCom direttamente o tramite una società dalla stessa controllata. La data per la conclusione definitiva dell’operazione sarà comunicata al mercato una volta perfezionati gli adempimentiprevisti e qualora l’esito delle verifiche in corso sia positivo.L’operazione, definita a seguito della positiva valutazione delle condizioni preliminari e delle interlocuzioni tra le parti, prevede la cessione a favore di OPS eCom, o di una sua controllata designata, del cento per cento delle quote rappresentative del capitale sociale di SCL, per un. Il pagamento avverrà mediante dodici rate mensili di pari importo, la prima delle quali prevista contestualmente alla stipula dell’atto definitivo di trasferimento delle partecipazioni, con successive rate a cadenza mensile fino al completamento del pagamento.OPS eCom ha inoltre deliberato di mettere a disposizione della società acquisita un, finalizzato al sostegno delle esigenze operative, al rafforzamento della continuità aziendale e al corretto avvio delle attività integrative. Tale supporto sarà erogato in tranche, sulla base di un piano approvato dal Consiglio di Amministrazione, e non costituisce parte del prezzo di acquisto, configurandosi come intervento autonomo di sviluppo.L’operazione prevede l’avvio di un processo strutturato di integrazione gestionale, amministrativa e operativa di SCL all’interno del gruppo OPS, comprendente l’allineamento dei processi amministrativi e contabili, la revisione delle procedure operative, l’adozione dei presidi organizzativi del gruppo e la razionalizzazione delle funzioni aziendali, con l’obiettivo di garantire coerenza industriale, efficienza operativa e continuità nei servizi.SCL ha fornito le dichiarazioni e garanzie relative alla completezza e veridicità della documentazione contabile, amministrativa e fiscale resa disponibile, nonché all’assenza di passività occulte o circostanze potenzialmente idonee a incidere sulla stabilità dell’operazione. OPS eCom ha confermato la propria capacità finanziaria e organizzativa di sostenere l’acquisizione e di portare a compimento il piano di integrazione programmato.Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di OPS eCom, "preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto preliminare e dell’avanzamento dell’operazione", ha inoltre deliberato di approvare e proporre agli organi competenti di SCL ildella stessa in “OPS Logistics and Transport”, al fine di garantire piena allineamento identitario con il gruppo e rappresentare in modo coerente la specializzazione della società nel settore della logistica e dei trasporti espressi.Il Consiglio di Amministrazione, si legge nella nota, "ritiene che l’operazione rivesta un, consentendo al gruppo OPS l’ingresso in un settore ad alta complementarità industriale, l’ampliamento delle competenze operative e il rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. L’integrazione di SCL e la costituzione della nuova OPS Logistics and Transport rappresentano un".