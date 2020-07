IMA: siglato accordo per cessione di partecipazione in Hassia Packaging

IMA

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo, soggetto ad alcune condizioni sospensive, relativo alla cessione dell'con sede in(India), a, importante gruppo tedesco già presente nel settore., che produce macchine a basso costo per formare, riempire e sigillare e per confezioni monodose per prodotti alimentari, detergenti, chimici e cosmetici, principalmente per il mercato asiatico e africano,Il, verrà, previsto entro la fine di luglio e comporterà laIn questa operazione, IMA si è avvalsa della consulenza di White & Case.