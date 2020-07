Borse asiatiche in positivo. Buona performance per Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che chiudono le contrattazioni con discreti guadagni, dopo la buona performance di Wall Street ed il sospirato ac cordo raggiunto in sede europea sul Recovery Fund . A sostenere i mercato orientali anche l'ottimismo generato dai risultati di alcuni studi sul vaccino anti-Covid , quello di Oxford e quello cinese.Lamette a segno una nuova performance, con l'indiceche porta a casa un guadagno dello 0,75% ed il Topix in risalita dello 0,35%. In denaro(+1,31%).In attivo le borse cinesi conpoco sopra la parità (+0,09%) ein vantaggio dello 0,45%. Meglio Taiwan che balza dell'1,84%.Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta, si segnala l'ottima la prestazione di(+1,81%), seguita da(+1%),(+0,5%),(+0,59%) e (+1%). BangkokSale(+1,07%) e fa anche meglio(+2,51%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,97%.