Goldman Sachs plaude ad accordo UE su Recovery fund

Goldman Sachs

(Teleborsa) -plaude all' accordo raggiunto dai vertici UE sul pianoper il Recovery fund che, pur avendo qualche limite, poneÈ quanto sostengono gli analisti dell'investment bank, sottolineando che "sebbene l'accordo riduca significativamente la parte di contributi a fondo perduto e la complessità della struttura di governance possa ritardare l'erogazione dei fondi, la dimensione finale dei fondi gratuiti è vicina a quanto avevamo anticipato e siamo incoraggiati dal fatto che i leader siano stati in grado di trovare un accordo prima del previsto"."Nel complesso - prosegue la nota -, in grado di alimentare la nostra convinzione di un'area euro ben posizionata per riprendersi dallo shock del Covid".In particolare, secondo Goldman Sachs isono lda 500 a 390 miliardi di euro mentre, sul fronte della governance, "al Recovery Plan di uno stato membro può rinviare (e mettere in stallo) l'erogazione dei fondi".Le ratifiche parlamentari, secondo gli analisti, "verranno fatte entro fine anno, consentendo al Recovery Plan di diventare operativo dal prossimo anno".