Inps: Cig con anticipo del 40% a quasi 125mila lavoratori

(Teleborsa) - Alcon, mentre le richieste delle aziende che sono stateLo rende noto l', specificando che di queste, 31.160 sono domande di Cassa integrazione in deroga, che hanno consentito il pagamento diretto a 67.410 lavoratori.L'Istituto, in merito agli attuali ritardi che si registrano nel pagamento della cassa integrazione, spiega che rispetto alla Cassa integrazione in deroga e ai criteri di conteggio delle giornate riferite alle prime 9 settimane previste dal Dl Cura Italia, l'impianto normativo prevede che l'Inps, prima di procedere all'autorizzazione delle istanze relative a periodi di propria competenza, verifichi la presenza di eventuali autorizzazioni regionali previsti dal decreto.A tal proposito, l'Inps ha ricordato di aver semplificato dal 15 luglio scorso la gestione delle domande di Cassa in deroga e ha chiarito i criteri di calcolo delle settimane, considerando autorizzate dalle Regioni le 9 settimane previste per la generalità delle aziende, anche se, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, sono state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.