Wall Street conclude con moderati guadagni

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, beneficiando di un clima disteso sui mercati globali, dopo l'accordo raggiunto in UE per la condivisione del debito ed in vista di un nuovo pacchetto di aiuti all'economia in USA. Ilsale dello 0,60%, mentre rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.257 punti. Variazioni negative per il(-1,09%); sui livelli della vigilia l'(-0,08%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+6,15%),(+1,91%) e(+1,31%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%) e(-0,41%).del Dow Jones,(+7,12%),(+5,08%),(+2,84%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.(+6,07%),(+5,64%),(+4,99%) e(+3,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,54%.Crolla, con una flessione del 3,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,22%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,94%.