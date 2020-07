CDP, accordo con Iccrea Banca per sostegno imprese

(Teleborsa) - Promuoverecongiunte finalizzate a sostenere lecon questo obiettivo è stato sottoscritto nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, iltra, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.L’iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del2019-2021 diche prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema bancario, specifiche azioni di supporto alle imprese, promuovendo un allungamento delle scadenze dei finanziamenti e fornisce, peraltro, un concreto sostegno nell’attuale fase diIl primo atto concreto dell’accordo - si legge nella nota ufficiale - consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte diimpiegherà integralmente per concedere nuovi finanziamenti a PMI e Mid-Cap, operanti nei settori agricolo e agroindustriale. Tali finanziamenti potranno avere durata fino a, tipici dei settori destinatari dell’iniziativa.Finalità dell'operazionel’accesso al credito di piccole e medie imprese, el’allungamento delle scadenze dei prestiti alle imprese, in linea con le specifiche esigenze del comparto agricolo e agroindustriale.Nell’ambito dell’accordo di sinergia tra le parti, previsto inoltre di estendere la collaborazione in settori rilevanti fra cui ilLaintende poi sviluppare strumenti di finanza alternativa quali i cosiddettioperazioni di cartolarizzazione di mini-bond appositamente emessi da imprese PMI e Mid-Cap, in relazione ai quali CDP e Iccrea agirebbero in qualità di investitori principali, attraendo così ulteriori capitali privati.Ulteriore ambito di collaborazione riguarderà lea sostegno di investimenti nei settori della ricerca, innovazione, infrastrutture, real estate, valorizzazione del patrimonio culturale, ambiente ed energia, lo sviluppo sostenibile (ESG), nonché il potenziamento delle iniziative a favore dell’export e dell’- “L’intesa sottoscritta con ilconferma la strategia dper sostenere l’accesso al credito delle imprese italiane, attraverso la collaborazione con le principali istituzioni finanziarie nazionali e l’attrazione di ulteriori capitali privati. In particolare, l’operazione appena perfezionata a sostegno delle aziende del comparto agricolo e agroindustriale, consentirà di fare affluire importanti risorse a medio-lungo termine in uno dei settori chiave dell’economia italiana per favorire, in linea con la nostra mission, un processo virtuoso di” ha dichiaratoAmministratore Delegato di CDP.- “L’accordo conha commentatoDirettore Generale di Iccrea Banca – consente alle 136 BCC del Gruppo di disporre di nuove risorse per andare incontro alle esigenze delsupportando le aziende a superare la crisi e a mantenere la propria competitività. Le BCC del Gruppo Iccrea sono da sempre vicine alle dinamiche delle imprese nel comparto agroindustriale, per vocazione localistica e cooperativa. Oggi lo potranno essere ancora di più con l’adozione anche di strumenti di finanza alternativa su cui il Gruppo Iccrea ha già