CNH Industrial a fianco degli agricoltori brasiliani con ConectarAGRO

(Teleborsa) -al fianco degli agricoltori brasiliani con, associazione senza scopo di lucro la cui missione è portare Internet in tutte le regioni agricole e interne del Paese.Il Gruppo è infatti sceso direttamente in campo per, promuovendo la costruzione e partecipando attivamente all'associazione, in modo da, accessibile e semplice, così da risolvere i problemi di connessione che affliggono oltre il 70% delle aziende nelle aree rurali del Paese, secondo le stime dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica.Il Brasile è intatti tra i principali produttori mondiali di cereali e soia e, nella stagione 2019/20, secondo le stime fornite dal Ministero dell'Agricoltura del Paese, verrà raggiunto un nuovo record nazionale di produzione, con circa 251 milioni di tonnellate tra soia e mais.Nel prossimo futuro è previsto un significativo miglioramento della produttività nelle zone rurali del Paese, grazie all'aumento della connettività, uno dei pilastri per dare nuovo impulso all'evoluzione dell'agricoltura brasiliana.Nel 2019,coprendo con la banda larga 4G LTE a 700 MHz oltre 5,1 milioni di ettari di superficie in aree rurali del Brasile, pari a circa l'8% della superficie nazionale coltivata a grano e canna da zucchero, un'area più vasta di Belgio, Olanda e Svizzera messi insieme. Hanno beneficiato di questa estensione della connettività oltre 575.000 persone, 218 città e otto stati brasiliani, oltre a più di 24.000 chilometri di strade."Portando la connettività nelle campagne, ne trarranno vantaggio non solo le aziende agricole, grazie alla possibilità di collegare attrezzature e persone, ma l'intera catena del valore, che coinvolge sia l'agroalimentare sia gli operatori della logistica che trasportano il raccolto. Le macchine agricole e movimento terra saranno in grado di operare al massimo delle loro potenzialità, sfruttando tutte le tecnologie di bordo, aumentando la redditività delle aziende, migliorando le rese dei terreni e Corporate Communications consentendo la riduzione del consumo di carburante e degli sprechi di mezzi esterni”, ha dichiarato, General Manager South America, CNH Industrial.: sfruttando la connettività è possibile aumentare l'efficienza delle seminatrici Case IH e New Holland Agriculture anche del 5%, se si seguono i tracciati pianificati e si ricorre al monitoraggio in tempo reale per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.La pianificazione della logistica della raccolta può aumentare la disponibilità delle macchine anche del 20%, evitando stop imprevisti e facilitando la logistica di trasporto del prodotto. Le irroratrici Case IH e New Holland Agriculture possono seguire le mappe già predisposte dei quantitativi di prodotto da applicare e avvalersi di immagini in tempo reale da satelliti o droni, riducendo all'incirca del 15% il consumo dei prodotti, abbassando i costi di esercizio e migliorando l'efficienza complessiva.