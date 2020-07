Germania, recupera seniment consumatori ma per GFK è effetto taglio IVA

(Teleborsa) - Previsto un ulteriorei ad agosto, per effetto della, che ha stimolato acquisti anticipati da parte delle famiglie.L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per agosto un valore ancora negativo di -0,3 punti, che si confronta con i -9,4 punti precedenti (dato rivisto da un preliminare -9,6). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -5 punti.In miglioramento le aspetative sulla situazione economica (indicatore in aumento di 2,1 punti a quota 10,8) e sui redditi (+12 punti a 18,6), ma il fattore chiave dell'aumento è la forte crescita dei consumi o della propensione all'acquisto (+23,1 punti a 42,5) per effetto del taglio temporaneo dell'IVA."Non vi è dubbio che la riduzione dell'IVA abbia contribuito ai progressi estremamente positivi. È chiaro che i consumatori stanno cercando di effettuare acquisti importanti prima del previsto, il che contribuirà a stimolare la spesa quest'anno", afferma, economista del GfK Institute. "Se ciò avrà un impatto duraturo, tuttavia, è discutibile. I commercianti ed i produttori devono essere preparati al fatto che la propensione al consumo potrebbe tornare diminuire quando l'aliquota IVA standard entrerà in vigore nel gennaio 2021".