Vodafone annuncia nascita leader torri. Vantage Towers verso IPO a Francoforte

(Teleborsa) -ha annunciato oggi la, leader europeo dellecon oltre 68.000 torri distribuite, tra cui l’Italia."Il lancio oggi di Vantage Towers segna progressi significativi della strategia che ho stabilito quando sono diventato Ceo di Vodafone, in particolare per quanto riguarda il pilastro chiave del miglioramento dell'utilizzo delle risorse", afferma il numero uno del Gruppo, spiegando "abbiamo creato la società di infrastrutture di torri, che svolgerà un ruolo centrale nel costruire una società digitale, inclusiva e sostenibile".Il Ceo anticipa che la nascita del nuovo polo delle torri "sbloccherà anche ulteriore, in particolare attraverso l'IPO prevista per l'inizio del 2021".La Newco deterrà la prima o seconda posizione inGermania, Spagna, Grecia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria e Irlanda - e deterràuna partecipazione azionaria del. L'operazione prevede anche la creazione della principale società di infrastrutture per torri dellaattraverso la fusione con le torri di, annunciata sempre oggi.La nuova entità avrà uno in grado di offrire icollegati all'inflazione. I dati pro-forma 2020 indicano ricavi resilienti in grado di produrre un, bassi investimenti in manutenzione pari al 3% dei ricavi ed una forte "conversione di cassa", una misura chiave della liquidità, pari al 94%.E' prevista anche una, finalizzata alla quotazione allaLe performance delsonocon le aspettative e dimostrano una certa resilienza del modello operativo, con. Il dato sconta ovviamentee la riduzione del roaming e dei flussi dei visitatori stranieri.Quanto all'per l'esercizio che si chiuderà nel 2021, Vodafonedi un EBITDA adjusted stabile o in lieve calo e di un free cash flow di almeno 5 miliardi di euro.chiude il trimestre cona 1,120 miliardi di euro risulta influenzata in particolare dalla riduzione del traffico roaming e dei flussi di visitatori stranieri in Italia causata dall’impatto della pandemia, dopo che la compagnia, consapevole del proprio ruolo centrale per la coesione sociale del Paese, ha fornito traffico illimitato alle aziende, agli studenti e ai clienti bloccati all'estero.I risultati di Vodafone Italia presentano vari spunti positivi. Iad esempioa 305 milioni di euro. Continua anche la crescita dei clienti di rete fissa ad, di cui 2,9 milioni in banda larga in crescita del 4,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+139.000)., il second brand di Vodafone, che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, haa pochissimi giorni dal compimento del suo secondo anno di attività.