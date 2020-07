Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,32%.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,86%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,11%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,63 dollari per barile, con un ribasso dell'1,60%.Si riduce di poco lo, che si porta a +146 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,98%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,31%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 20.020 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,34%, scambiando a 21.779 punti.Variazioni negative per il(-0,94%); poco sopra la parità il(+0,3%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,09%),(+1,12%) e(+1,00%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,39%),(-2,84%) e(-2,83%).di Milano, troviamo(+4,98%),(+4,83%),(+2,32%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,79%.In caduta libera, che affonda del 3,48%.del FTSE MidCap,(+1,91%),(+1,88%),(+1,55%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,57%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,73 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,89%.Sensibili perdite per, in calo del 4,63%.