Italgas, risultati e investimenti in crescita nel 1° semestre

Italgas

(Teleborsa) -chiude il 1° semestre con un, in calo del 7,7% rispetto al pari periodo del 2019. I ricavi pari a 646,8 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto al pari periodo del 2019, mentre l’ EBITDA ammonta a 462,7 milioni di euro, in aumento del 6,6% rispetto al 30 giugno 2019."Le performance del primo semestre 2020 dimostrano la capacità di Italgas di reagire di fronte a situazioni eccezionali – come quelle che stiamo vivendo a causa del Covid-19 – continuando a produrre solidi risultati", ha sottolineato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, aggiungendo che la gran parte degli investimento si sono "concentrati sulla trasformazione digitale e sul continuo sviluppo e rinnovamento delle reti".I 369,5 milioni di euro di investimenti realizzati nel periodo (+16,3% rispetto al primo semestre 2019) sono stati dedicati allo sviluppo e al rinnovamento delle reti e alla trasformazione digitale. Nel corso del primo semestre 2020 sono stati posati circa 486 km di nuove condotte contro i circa 379 km del corrispondente periodo del 2019La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 è pari a 4.625,8 milioni di euro (4.410,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019), al netto dei debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 75,5 milioni euro (74,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019).