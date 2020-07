Nuovo record per l'Oro: è caccia ai beni rifugio

(Teleborsa) -i massimi raggiunti nel lontano 2011, in piena crisi finanziaria europea. Il metallo prezioso scambia oggi arispetto allo scorso venerdì, dopo aver toccato un massimo di 1,945 dollari.Se si guarda all'andamento dell'Orola performance è sorprendente - in sette mesi ha- a causa di una serie di fattori rialzisti: geopolitici, sanitari, finanziari e monetari-Laha fatto crollare i mercati in primavera, innescando una corsa ai beni rifugio, tanto che ancora oggi, larisulta in crescita del 25% a 25 miliardi di dollari secondo indicazioni fornite da Blackstone a Bloomberg.A determinare l'exploit del Gold hanno contribuito le, che proprio a causa della pandemia, si sono tradotte in strategie sempre più accomodanti, inondando i mercati e l'economia di denaro a basso costo o a fondo perduto. C'è da rilevare che una politica monetaria espansiva e tassi a zero sono fattori solitamente rialzisti per l'Oro.Questa settimana, il Comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che stando alle attese, dovrebbe fornire previsioni molto meno ottimistiche sull'andamento dell'economia. Probabilmente, la banca centrale USA tornerà a sollecitare, mentre si attende dal Congresso USA l'approvazione del nuovo pacchetto di stimoli all'economia.L'accelerazione deie lehanno contribuito a tenere in tensione i mercati, che stanno sperimentando da qualche giorno una nuova fase negativa.La soglia fatidica dei, mai raggiunta nel 2011, è ad un soffio e per gli esperti è solo una questione di tempo. La banca d'affarha preventivato che l'Oro potrebbe raggiungere questo targete sostiene che continua a vedere rischi di "upside" del metalli prezioso.