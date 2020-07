PMI, accordo Banca Ifis-ATS Servizi per credito agevolato associate Confesercenti

Banca Ifis

(Teleborsa) -, player specializzato nel sostegno finanziario allee alle filiere produttive del, ha firmato un accordo con, per favorire l’accesso al credito delle imprese associate aLa convenzione permetterà alle aziende di usufruire dei prodotti e servizi della Banca per ottimizzare le proprieIn particolare, Banca Ifis metterà a disposizione gli strumenti del, le proprie soluzioni die l’offerta dei mutui a medio lungo termine.«La partnership con Confesercenti consentirà alle aziende associate di beneficiare di servizi tailor-made e rapidità nei tempi di risposta – ha spiegato, responsabile Direzione Affari di Banca Ifis – La Banca ha maturato una profonda conoscenza delle filiere produttive e del contesto in cui le PMI operano. Nutriamo da sempre il massimo rispetto nei confronti di Imprenditori e Imprese e siamo quotidianamente impegnati, soprattutto in questo momento e di fronte a questo scenario complesso conseguente alla pandemia, a fornire una risposta efficace alle loro molteplici richieste, proponendo le migliori soluzioni finanziarie in base ai loro bisogni ed alle loro urgenze: dal sostegno al capitale circolante al supporto creditizio finalizzato a nuovi investimenti necessari per sostenere la crescita del business e la ripartenza del Paese».