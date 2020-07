Sogefi, chiude semestre in perdita con impatto Covid su ricavi

Sogefi

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un risultato netto indi euro, rispetto a un utile di 6,9 milioni del primo semestre 2019.sono ammontati a 519,5 milioni, ina cambi storici e del 31,2% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2019.L’è ammontato a 47 milioni rispetto agli 86,4 milioni nel corrispondente periodo del 2019, principalmente a causa del crollo dei volumi. L’EBIT è stato negativo per € 18,8 milioni a fronte di un risultato positivo di 24,4 milioni nel primo semestre 2019.netto ante IFRS 16 al 30 giugno 2020 è aumentato a, da € 256,2 milioni a fine 2019 e € 267,3 milioni a fine giugno 2019.Quanto alle previsioni, Sogefi indica che la visibilità sull’evoluzione del mercato nei prossimi mesi resta limitata e dipendente dalla pandemia. In questo scenario incerto, Sogefi ha incorporato nelle proprieuna ipotesi di mercato mondiale intorno al -20%, a fronte della quale prevede di poter conseguire un, una significativarispetto al primo semestre ed un free cash flow leggermente positivo.Inoltre, alla luce delle prospettive di mercato sicuramente incerte anche per gli esercizi futuri, Sogefi ha avviato un piano per una significativa riduzione dei costi fissi, che verrà completata entro il primo semestre 2021, nonché azioni di razionalizzazione del footprint e gestione dei fornitori.