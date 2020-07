Assaeroporti, primi segnali di ripresa del trasporto aereo ma normalità è lontana

(Teleborsa) -. Lo conferma, associazione che rappresenta gran parte dei gestori aeroportuali italiani, fornendo i dati dei primo dei tre mesi estivi, un periodo di alta stagione per il settore del trasporto aereo.A giugno, sono transitati nei maggiori scali italiani, con un incremento di 885 mila unità rispetto a maggio 2020. La stessa tendenza si è osservata per iche a giugno raddoppiano, attestandosi a circa, ovvero a 14.400 in più rispetto al mese precedente.I numeri positivi di giugno non alleviano però la crisi del settore, evidente se si fa il, rispetto al quale il traffico passeggeri ha registrato unadel 99,3% ad aprile, del 98,7% a maggio e del 94,2% a giugno.Leper gli scali italiani restano negative. Sebbene le proiezioni delconfermino il trend di graduale ripresa (di passeggeri nelle prime tre settimane rispetto a giugno 2020), anche per effetto del riavvio di numerosi collegamenti nazionali ed europei, le, in costante aggiornamento, continuano ad essere. Ad oggi si prevede, infatti, che l’anno possa chiudersi con un volume di traffico complessivo pari a circa, ovvero con unsul 2019 e una perdita di quasi 130 milioni di passeggeri rispetto ai 200 milioni previsti prima della pandemia.Slitta anche la data entro la quale si conta di arrivare ad undel traffico aereo. ACI EUROPE, l’Associazione dei gestori aeroportuali europei, ha recentemente dichiarato che i livelli di passeggeri registrati nel 2019 in Europa saranno nuovamente raggiuntiIn un contesto di grande incertezza ed alla luce della situazione finanziaria degli aeroporti, che resta "allarmante", Assaeroporti ritiene indispensabilidiretto: costituzione di una favore dei gestori;tra cui la riduzione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, che grava soprattutto sui piccoli aeroporti."Abbiamo bisogno, più che mai, di una strategia di sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese- sottolinea Assaeroporti - che agevoli la connettività e promuova il mercato valorizzando e tutelando tutti i soggetti della filiera".