ENI testa con successo scoperta di Bashrush nel permesso di North El Hammad

Eni

(Teleborsa) -(opertare) BP e Total (partner), hannosituato nella licenza di North El Hammad, ubicato nelle acque convenzionali egiziane del Delta del Nilo.Il. Le portate sono state limitate dalle infrastrutture di superficie. Con i dati acquisiti si stima che il potenziale produttivo del pozzo, in produzione, sia fino a 3 milioni di metri cubi di gas e 800 barili di condensato al giorno.Eni proseguirà, assieme ai partner (BP e Total) e in coordinamento con l'Egyptian Natural Gas Holding Company, la fase di studio delle opzioni di sviluppo di Bashrush, che saràcon le infrastrutture già presenti nell'area.Nella concessione di North El Hammad, che è in partecipazione con Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Eni, attraverso la sua affiliata IEOC, detiene il 37,5 % di interesse e il ruolo di Operatore, mentre BP detiene il 37,5 % e Total il 25% della quota del gruppo contrattuale.Eni è presente in Egitto dal 1954, dove opera tramite IEOC Production BV. La produzione equity nel Paese è oggi di circa 280,000 boepd.