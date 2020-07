Ok del Senato a scostamento bilancio da 25 miliardi

(Teleborsa) - Via libera delallo scostamento di. Con 170 voti favorevoli, 4 contrari e 133 astensioni, l'Assemblea ha infatti approvato la proposta di risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio di, necessario al finanziamento di ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.In seguito la stessa Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione di maggioranza sulSi tratta deldi Bilancio quest'anno dopo che il Parlamento aveva già autorizzato, a marzo e ad aprile, due scostamenti di bilancio rispettivamente di 20 miliardi e di 55 miliardi per il 2020.In termini di fabbisogno, la richiesta di autorizzazione odierna equivale a 32 miliardi di euro per l'anno 2020. Considerati gli effetti sulla finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, il livello massimo delda finanziare raggiunge per l'esercizio corrente 336 miliardi di euro in termini di competenza e 384 miliardi di euro in termini di cassa.Secondo la relazione presentata in Aula, il nuovo livello didelle amministrazioni pubbliche è fissato all'11,9% delnel 2020; il nuovo livello delsi attesta alper cento del Pil.