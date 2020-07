Mediobanca, utile esercizio in calo a 600 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) -chiudescontando in parte l'impatto della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, che ha riguardato l'ultimo trimestre del suo esercizio,Il bilancio evidenziadi euro, che risulterebbero in crescita del 3% al netto dei one-off legati al Covid, con margine di interesse e commissioni in crescita del 3%.di euro, in calo rispetto all’anno precedente (823 milioni), prevalentemente per la contabilizzazione di poste straordinarie (circa 285 milioni) imputabili per l’80% al Covid-19, e per l’80% registrati nel nell’ultimo trimestre (inclusi 65 milioni da svalutazione RAM).. Al netto di tali poste l’utile del Gruppo si attesta a 887 milioni, con l’utile per azione in crescita del 3% a 1 euro.Robusta la base di capitale (), che risulta in aumento di 220bps nell’ultimo trimestre.Azzerato il dividendo 2020, in ottemperanza alle raccomandazioni BCE.