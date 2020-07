Nexi, risultati II trimestre in calo per effetto crisi Covid

Nexi

(Teleborsa) - Lasi fa sentire sui conti diche chiude ilma conper le carte italianeLo rende noto il Gruppo in una nota diffusa al termine del CdA che ha approvato i conti trimestrali su cui pesa molto l'effetto della crisi sanitaria."Ora che l'emergenza sanitaria sta progressivamente rientrando e si sta procedendo al graduale ritorno alla normalità si possono riscontrare i primi effetti positivi anche sui volumi delle transazioni che stanno gradualmente tornando ai livelli di crescita precedenti al Covid-19", sottolinea Nexi nella nota.In dettaglio, il Gruppo ha registrato nel primo semestre 2020incluso il contributo organico del merchant book di ISP, e pari a, con uncon ricavi a 229,7 milioni di euro, pari a-13,1%, incluso il contributo organico del merchant book di ISP, e pari a 202,4 milioni (-16,0%) su base standalone.a 261,8 milioni di euro, -3.9% con il contributo organico del merchant book di ISP, e 214,2 milioni di euro (-8,0%) su base standalone.del Gruppo Normalizzato che si attesta a 101,2 milioni di euro per il I semestre 2020, in(acquiring + issuing) che nel primo semestre 2020 è stato pari a 186 miliardi di euro, pari a -16.9% rispetto allo stesso periodo del 2019:, con un deciso recupero nella parte finale del semestre. In particolare, nell'ultima settimana rolling (13 - 19 Luglio) il valore delle transazioni acquiring su carte italiane è tornato a crescere ai livelli pre-Covid.Come già annunciato ad aprile 2020,, considerato l'attuale contesto in continua evoluzione e l'inevitabile incertezza sulla conseguente velocità della ripresa", precisa la nota in cui si stima un "