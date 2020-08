Appuntamenti e scadenze: settimana del 3 agosto 2020

Ternienergia

(Teleborsa) -Canada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàBanca d'Italia - Ita-coinAuto - Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti18.30 - Attività Istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Genova per la Cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto sul PolceveraItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestraleReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: approvazione relazione semestrale al 30/6/2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo14.00 - TIM - Conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodoIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Luglio 202013.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleRating sovrano - Malta - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaRating sovrano - Russia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti