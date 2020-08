Dl Agosto, Confesercenti: "Bene bonus consumi ma sbagliato discriminare uso contanti"

(Teleborsa) - "Dare una spinta ai consumi attraverso un bonus sugli acquisti per favorire i settori più colpiti dal lockdown e che faticano a ripartire è una buona cosa, tutto ciò che stimola la spesa delle famiglie è favorevole, ma discriminare l'utilizzo del pagamento in contanti forse non è la scelta migliore, soprattutto in un momento di incertezza come questo". Cosìcommenta l'ipotesi allo studio del Governo di unda erogare a chi faconcentrato su alcuni comparti, fino a fine anno."Siamo sempre statie al tempo stesso favorevoli all'incentivo all'uso della moneta elettronica, nell'ottica della modernizzazione del Paese – affermain una nota –. Prevedere, dunque, un meccanismo di detrazione di imposta per gli acquisti tracciabili, con carte e bancomat, è positivo ma se si vogliono favorire i pagamenti elettronici lo si faccia per tutte le transazioni commerciali e non limitatamente ad alcuni settori specifici. Bene, dunque, l'impulso al rilancio dei consumi ma lacon lae l'esonero dai contributi che premia le aziende che riportano i lavoratori in attività. Così come non ci si deve dimenticare deiparticolarmente connessi alle presenze dei turisti stranieri che non potranno comunque, pur in presenza di incentivi, prevedere un ritorno alla normalità prima del 2021".