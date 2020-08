Inaugurato il Ponte S. Giorgio, Conte: "Genova riparte da qui"

(Teleborsa) - Brilla l'arcobaleno sopra il, inaugurato a Genova, alla presenza del Capo dello Stato, dal premier, accolto dal sindaco, il governatoree la ministra, come ha fatto in tanti momenti della sua storia, confidando nella forza del lavoro., che sa tornare a correre", ha dichiarato il premier nel suo discorso inaugurale."Non siamo qui per tagliare un nastro, e forse non è neanche facile abbandonarsi a intenti celebrativi. È ancora troppo acuto il dolore della tragedia", ha aggiunto, dichiarando che il nuovo ponte "ci restituisce un'immagine di forza e anche di leggerezza", "opera mirabile frutto del genio italico, di una virtuosa collaborazione tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro".L'inaugurazione del Ponte "non è la chiusura di quanto avvenuto ma la conseguenza di quanto avvenuto. Ed è un modo di: chiunque vedrà il Ponte a Genova avrà sempre in mente che il Ponte è lì perché un altro ponte è crollato. E sicuramente lo ricorderà la Repubblica", ha detto Mattarella incontrando i familiari delle vittime del Ponte Morandi., anzi per alcuni aspetti il progetto lo comprende con la lapide che ricorda le vittime", ha aggiunto il Presidente della Repubblica, sottolineando che "lo Stato non dimentica e non dimentica i vostri cari. Tutte le questioni saranno sotto la mia massima attenzione".All'inaugurazione è intervenuto anche l'architetto genovese e senatore a vita. "Costruire un ponte è un gesto di pace. Andrebbero costruiti più ponti e meno muri", ha dichiarato nel suo discorso. "Spero che questo ponte sia amato", ha aggiunto sottolineando che "per l'erede di una tragedia non è facile essere amato. Succederà - ha concluso - perché è semplice e solido come Genova"