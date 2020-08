Borse asiatiche positive. Tokyo chiude in rally

Nikkei 225

(Teleborsa) -, che seguono il rally messo a segno dalle borse europee e da Wall Street, dopo l'ondata di positivi dati macro, in particolare iPioggia di acquisti sul listino di, dove ilporta a casa un guadagno dell'1,78% ed il Topix dell'1,98%. Sulla stessa tendenza, sale(+1,15%).Contrastate le borse cinesi, conche sale dello 0,45%, mentreperde lo 0,25%. In denaro la piazza diche mette a segno un vantaggio dell'1,57%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, viaggia in attivo(+1,91%), seguita da(+1,22%),(+1,13%),(+1,06%). Resta in disparte la borsa di(-1,13%).Positiva(+1,42%); ottima la prestazione di(+1,97%) dopo che la banca centrale ha confermato tassi ai minimi storici Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%.Il rendimento dell'tratta allo 0,03%, mentre il rendimento delè pari al 2,96%.