Exor annuncia accordo investimento con Covéa

Exor

(Teleborsa) -ha raggiunto undi euro in un veicolo di riassicurazione speciale gestito dalla controllataUn importo totale disarà impiegato per opportunità di investimento, mentre i restanti, con un periodo di lockup da 3 a 5 anni, saranno allocati agestiti da PartnerRe, che investono in proprietà, eventi catastrofali e altri contratti di riassicurazione a breve termine.Un primo investimento diin speciali veicoli assicurativi sarà realizzatoed ulteriori 250 milioni di eurosaranno investiti entro il 1 ° gennaio 2024.Commentando l'accordo, il Presidente di Exor,, ha affermato "dopo aver deciso definitivamente di proseguire nel nostro progetto di creazione di uno dei leader mondiali nelle riassicurazioni indipendenti, siamo più che felici di aver potuto concordare una collaborazione costruttuva con Covéa, che si estende anche ad altri settori della nostra attività".