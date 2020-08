Borse asiatiche incerte. Tokyo chiude debole

Nikkei 225

(Teleborsa) -, mostrando prudenza in vista di una serie di, soprattutto il mercato del lavoro USA, ed in risposta all'o, che ha sfondato la soglia dei 2.000 dollari.Prevale la cautela in chiusura alla Borsa di, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%, mentre il Topix si è riportato sulla parità. Tonica(+1,4%).Borse cinesi positive, conche sale dello 0,53% rispetto alla vigilia, mentre appare più prudente(+0,02%). Bene(+0,73%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, appare in moderato rialzo(+0,39%); sulla stessa linea(+0,97%) e(+0,17%), mentre sono deboli(-0,07%) e(0,19%).Buona la prestazione di(+0,46%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,50%.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 4 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,13%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 2,96%.