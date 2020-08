BNL Gruppo BNP Paribas, positive loan da 15 milioni di euro a favore di Fileni

(Teleborsa) - Ottenuto dail sostegno finanziario diin partnership con, necessario per per realizzare importanti investimenti produttivi che andranno a rafforzare ulteriormente lae la propria competitività in Italia e nel mondo. BNL ha, infatti, strutturato a favore dell'azienda marchigiana, leader nel settore delle carni avicole biologiche, unSi tratta – spiega BNL in una nota – di un"le cui condizioni economiche sono strutturate per diventare ancora più favorevoli al conseguimento di precisi obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, costantemente monitorati e misurati".Ai sensi dell'accordo, Fileni si impegna a utilizzare il finanziamento erogato da BNL Gruppo BNP Paribas per interventi finalizzati anei processi di produzione e per sostenere l'estensione all'intera gamma delrealizzato in bioplastiche totalmente biodegradabili e compostabili."Chi, come noi, opera con passione nell'alimentare biologico non smette mai di studiare progetti che consentano di migliorare e progredire, ma allo stesso tempo avverte in modo speciale la consapevolezza che ogni nuovo obiettivo, per quanto desiderabile, vada soppesato in chiave di sostenibilità economica, in primo luogo per rispetto verso quanti fanno affidamento sull'azienda" ha dichiarato"Il nostro sostegno al Gruppo Fileni per la realizzazione di investimenti in sostenibilità – ha commentato– è l'ulteriore conferma di come il rispetto per l'ambiente e per le persone sia al centro della nostra strategia di business. Il Positive Banking di BNL e BNP Paribas è proprio la sintesi di come, oltre che un primario operatore economico-finanziario, vogliamo essere sempre di più un Gruppo impegnato nella Società e per la Società, in particolare ora che il benessere collettivo è diventato un bene prezioso da perseguire tutti insieme, per un futuro migliore. E ciò partendo dalla qualità dei prodotti e dalla sostenibilità ambientale e sociale dei processi produttivi"."Siamo orgogliosi – ha affermato– di essere ancora una volta al fianco di Fileni, eccellenza della filiera agroalimentare bio, con radici nel territorio e una elevata proiezione internazionale, e di condividere con BNL questa progettualità e questa attenzione all'alimentazione sostenibile, che Fileni sintetizza al meglio grazie al rispetto della biodiversità e della sicurezza. Investire in sostenibilità, oltre ad essere cruciale per il futuro del Pianeta, è un grande fattore di competitività e di crescita per le imprese che intraprendono questa via".