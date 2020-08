Esplosione Beirut, arrestati funzionari del porto: danni per almeno 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Prosegue la conta di morti e feriti dopo la tremendache ha devastato la città di. Secondo quanto riporta Al Jazeera sarebbero almenolee più di 3mila i feriti.Mentre gli investigatori continuano le indagini sulle cause che hanno portato all'esplosione – sembra sempre più probabile che alla base dello scoppio ci sia un enorme quantità di(un composto chimico utilizzato per la produzione di fertilizzanti ed esplosivi) stoccato in un deposito del porto – il Governo del Libano ha messo aglii funzionari del terminal navale di Beirut.Tra i feriti, colpiti in modo non grave, anchein forza al nostro contingente di oltre 1.000 soldati impiegato nella missione di peacekeeping Unifil “Leonte”.Secondo quanto riferito dal Governatore della città sarebbero più di 300mila gli abitanti di Beirut rimasti senza casa con circa la metà del territorio cittadino che ha riportatoa seguito dell'esplosione per un danno complessivo che Al Jazeera stima tra i 10 e i 15 miliardi di dollari.